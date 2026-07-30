Newcastle : les dessous du départ fracassant d’Eddie Howe

À trois semaines de la reprise de la Premier League, Newcastle s’apprête à changer d’entraîneur. On l’a appris ce matin et de manière inattendue, Eddie Howe va quitter le club. Le nom de Matthias Jaissle, en poste à Al-Ahli, est déjà cité pour le remplacer. La lourde défaite en amical hier face à Bristol City (4-1), club de Championship, a confirmé les doutes du technicien. Après la rencontre, il a informé son staff de sa décision de s’en aller. Cela faisait plusieurs semaines qu’il y réfléchissait sérieusement. Il en avait même déjà fait part de ses inquiétudes à sa direction plus tôt dans l’été, qui avait su le convaincre de rester. Pas une seconde fois.

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Il ne s’en va pas avec perte et fracas. C’est surtout le timing qui interroge, alors que le championnat reprend le week-end du 21 août. Howe estime avoir fait tout son possible après 5 ans à la tête de l’équipe première. Cette fois, il n’est plus l’homme de la situation. Les derniers mois ont été difficiles et il aimerait prendre du recul. D’après lui, le club est en train de prendre un virage rendu dangereux par de nombreuses décisions, à commencer par la vente d’Alexander Isak à Liverpool l’été dernier pour la somme record de 145 M€. Ce fut la première d’une longue liste de fuite des talents.

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Newcastle s’affaiblit mercato après mercato

Durant ce mercato d’été 2026, les Toons ont accepté de perdre Sandro Tonali, parti à Tottenham pour 115 M€ et avant cela Anthony Gordon, transféré au FC Barcelone contre 80 M€. Capitaine de l’équipe, Bruno Guimarães risque de prendre le même chemin. Il souhaite s’en aller et Arsenal est prêt à faire de gros efforts pour aller le chercher. Un terrain d’entente devrait être trouvé autour de 90 M€. Howe a reconnu lui-même qu’il ne pouvait pas garantir l’avenir du Brésilien, dont il est proche. «Je ne peux pas insister là-dessus. Je l’ai dit à maintes reprises : on veut des joueurs engagés».

Avec tous ces départs déjà actés, l’entraîneur de 48 ans n’a plus les bons outils à sa disposition pour permettre au club de viser la première partie de tableau. La saison dernière terminée à la 12e place avait déjà été difficile. Le recrutement aurait pu le convaincre de rester mais là aussi il a un reproche à faire à ses dirigeants. Il n’a jamais été impliqué dans le processus et a vu de loin les échecs s’accumuler. La venue de Johan Manzambi semblait bouclée et puis Aston Villa a débarqué in extremis pour rafler la mise à 70 M€. Même chose pour Lucas Bergvall, lequel a préféré Sunderland aux Mapgies et à Nottingham Forest.

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Un recrutement perfectible

À la place, le club a recruté Bazoumana Touré (50 M€), Aladji Bamba (40 M€), Ewen Jaouen (25 M€) et Sean Steur (25 M€). 140 M€ ont été dépensés pour des éléments encore très jeunes (les trois premiers ont 20 ans, le 4e cité 18) et inexpérimentés à la Premier League. Avec cela, difficile de vouloir rivaliser dans le championnat le plus intense du monde, quand les concurrents n’hésitent pas à aligner des sommes folles pour se renforcer. Bien sûr, le mercato est encore loin d’être terminé mais cet ensemble d’éléments a fait dire à Eddie Howe qu’il était temps d’arrêter. L’avenir de Newcastle n’est plus sa préoccupation.