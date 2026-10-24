Liga : l’Atlético de Madrid domine La Corogne grâce à Julián Álvarez

Déjà buteur en milieu de semaine en Ligue des Champions à Stuttgart, Julián Álvarez a permis à l’Atlético de Madrid de battre La Corogne, ce samedi soir en Liga (1-0). Après une première période délicate où seuls Kang-in Lee et Jan Oblak ont répondu présent, les Colchoneros ont pris les devants grâce à La Araña, parfaitement trouvé au second poteau par Alejandro Grimaldo (48e).

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Ce succès important des hommes de Diego Simeone leur permet de conforter leur deuxième place au classement et de prendre provisoirement quatre points d’avance sur le Real Madrid, à la veille du Clásico. De son côté, le Deportivo La Corogne - toujours privé de Pierre-Emerick Aubameyang - est toujours en quête de son premier succès depuis le 5 septembre dernier à Villarreal et se classe 10e.