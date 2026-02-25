John Textor balance Michele Kang et Ares

L’homme d’affaires n’a pas dit son dernier mot. Quelques heures après l’officialisation de sa révocation à la tête d’Eagle Football BidCo, publiée par la Companies House britannique, John Textor a contre-attaqué avec un long communiqué ce mercredi matin. Il affirme rester « l’unique propriétaire » et conteste fermement la décision prise après sa tentative de renversement lors de l’assemblée générale d’Eagle Football Group. Loin de se considérer écarté du paysage lyonnais, il dénonce une manœuvre irrégulière visant à l’évincer.

Par ailleurs, celui-ci a pris le temps de dénoncer : « un "accord parallèle" secret et activement dissimulé entre Michele Kang, Ares et un seul administrateur d’Eagle Bidco, entraînant des changements dans la gouvernance et le contrôle de l’Olympique lyonnais qui étaient non autorisés et non divulgués, mais qui constituaient tout de même des violations manifestes de la loi française ». Cette manœuvre, qui n’avait pas pour intérêt "un coup d’État", mais "a ramené l’ordre nécessaire pour assurer le bon fonctionnement" alors qu’Eagle est passé d’"une organisation sportive bienveillante, collaborative et incroyablement prospère (à la conquête de trophées sur tous les marchés) en un bourbier financier ».