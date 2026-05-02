Monaco : que retenir de la première titularisation de Paul Pogba ?

Une première depuis plus de trois ans. Paul Pogba a effectué son grand retour en tant que titulaire avec l’AS Monaco ce samedi sur la pelouse du FC Metz, pour la première fois depuis le 14 mai 2023. Ce jour-là, il avait débuté avec la Juventus lors d’une victoire contre Cremonese en Serie A. Malgré le contexte à enjeu entre les deux formations, les regards du stade Saint-Symphorien étaient alors forcément tournés du côté de la Pioche, qui avait récemment déclaré avoir «envie de redonner cet amour et ce plaisir aux gens».

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Paul Pogba titulaire pour la première fois depuis 2023

Aligné dans un rôle de milieu relayeur aux côtés de Lamine Camara, le Français a disputé près d’une heure de jeu. «Après trois ans sans être titulaire, il y avait une limite médicale qui était entre 45 et 60 minutes. On a respecté ce qu’on voulait faire avec lui», assurait Sébastien Pocognoli. Dans un match compliqué pour les Monégasques, qui ont réussi à aller chercher la victoire dans le temps additionnel, Paul Pogba a rendu une copie honorable, mais sans éclat sur ses 52 ballons touchés.

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Le Champion du monde 2018 a apporté de la présence physique, avec quatre duels gagnés et quatre récupérations, dont un très beau tacle devant Deminguet en première période. On l’a également vu tenter de jouer plus haut, avec deux frappes qui n’ont pas inquiété Pape Sy. Cependant, le manque de rythme était visible : 3 duels perdus, 78% de passes réussies et une influence offensive limitée. Mais la mauvaise maîtrise collective monégasque n’a pas aidé l’ex-turinois à performer, comme l’a déploré son manager.

Une première collective compliquée

«On attendait d’avoir une meilleure maitrise du ballon, mais on a donné trop de ballons à l’adversaire, avec un manque de justesse peu acceptable. Si on fait plusieurs erreurs à chaque poste dans ce genre, on voit moins de qualité dans le registre de Paul Pogba. On avait pensé à un contrôle avec deux numéros 6, mais ça n’a pas apporté ce qu’on voulait. On voulait du leadership pour apporter un peu de calme», a-t-il ajouté. Mais globalement, ce match constitue une étape positive dans la réintégration de Pogba.

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Sans commettre d’erreurs majeures, il a montré qu’il pouvait tenir un rôle dans le collectif monégasque, même s’il lui faudra plusieurs rencontres pour retrouver son meilleur niveau physique et technique. «Il m’a dit que ça faisait quatre ou cinq ans qu’il n’avait pas joué plus d’une mi-temps, c’est assez fou. Je l’ai trouvé plutôt bien. C’est franchement fort la force mentale qu’il a pour revenir. Il était content», évoquait son partenaire Maghnes Akliouche. Le retour de Paul Pogba semble acté et il aura encore deux rencontres pour enchaîner avant la fin de saison.