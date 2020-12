Ligue des Champions : le scénario se complique pour le PSG

Dans quelques minutes, le Paris Saint-Germain va affronter Manchester United pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Les Parisiens espéraient une bonne nouvelle en provenance de Turquie. En effet, à 18h55, les Allemands du RB Leipzig affrontaient les Turcs d'Istanbul Basaksehir et le résultat de cette rencontre allait avoir une grande incidence sur les chances de qualification du Paris SG.

Mais les joueurs de Julian Nagelsmann ont fait le travail et se sont imposés sur le score de quatre buts à trois. Leur victoire s'est construite d'abord en première période où ils ont eu le ballon dans les quinze premières minutes. Pourtant, il aura fallu une frappe de Sabitzer, contrée par Poulsen, pour ouvrir le score (0-1, 26e). Malgré une domination turque, Nordi Mukiele donnait de l'air aux siens (0-2, 43e). Les locaux reprenaient espoir grâce à Kahveci (1-2, 45e+3). Les Allemands s'assuraient cependant une victoire en seconde période grâce à Dani Olmo (1-3, 66e). On s'attendait à une fin de match tranquille mais Kahveci, avec un triplé (72e, 85e et donc le premier), arrangeait bien le PSG. Toutefois, Alexander Sorloth, entré en jeu, n'entendait pas cela comme ça et marquait d'une frappe de loin (90e+2, 3-4).

Si Paris gagne, tout va bien

Ainsi, le Paris Saint-Germain se retrouve, avant sa rencontre, distancé de trois petits points par le RBL avant la dernière journée de Ligue des Champions. Les Mancuniens, eux, avant la rencontre, n'avaient besoin que d'un petit point (à glaner contre le PSG) pour être certains de se retrouver en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Si les Parisiens l'emportent ce soir, ils auront leur destin entre leurs pieds et n'auront qu'à l'emporter contre Istanbul au Parc des Princes la semaine prochaine. Ils n'auront même pas à regarder le résultat entre MU et le RB Leipzig, sauf s'ils espèrent encore prendre la première place, ce qui sera le cas si MU ne l'emporte pas.

Si Paris ne gagne pas, ça va être très compliqué

Dans le cas où le Paris Saint-Germain fait un nul, les Allemands auront eux leur destin entre leurs pieds et le Paris SG devra gagner tout en espérant une défaite ou un nul des Allemands contre Manchester United à la Red Bull Arena. Mais les choses seraient compliquées d'autant que Manchester United sera qualifié avant la rencontre et jouera surtout trois jours plus tard le derby contre Manchester City.

Enfin, si le PSG perd, c'est probablement le pire. Dans ce cas de figure, il faudra toujours l'emporter face aux Turcs, derniers de leur poule, et il faudra espérer que les Allemands perdent contre les Anglais. Tout autre résultat qualifierait les joueurs de Julian Nagelsmann et enverrait les hommes de Thomas Tuchel en Ligue Europa. Enfin, sauf s'ils perdent au Parc des Princes face à Istanbul BB par plus de deux buts d'écart. Autant dire que la confrontation de ce mercredi soir est absolument fondamentale pour l'avenir du Paris SG...