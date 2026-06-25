RC Lens : le montant du transfert de Michael Cuisance est connu

Auteur de deux très bonnes saisons en deuxième division allemande du côté du Hertha Berlin (11 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues), Michael Cuisance va faire son grand retour en Ligue 1, lui qui a connu une dernière expérience mitigée du côté de l’OM.

La suite après cette publicité

Comme révélé dans l’après midi, il va s’engager du côté du RC Lens. Si son nom avait été évoqué l’été dernier au sein de la cellule de recrutement du club artésien, aucune démarche n’avait alors été entamée. Aujourd’hui la donne est différente et Jean Louis Leca et les siens ont bouclé l’arrivée de l’ancien grand espoir du Bayern Munich. Un pari donc finalement mesuré pour les Sang et Or puisque selon nos informations, le RC Lens va seulement débourser 3,5 M€ pour le recruter.