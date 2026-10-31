Le PSG veut prolonger Achraf Hakimi mais…

Le PSG montre ses muscles. Avec une équipe très remaniée, le champion de France a réussi hier soir à enchaîner une 9e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Cette fois, c’est Le Havre qui n’a pas fait le poids. Malgré l’ouverture du score de Josh Maja, le club de la capitale n’a jamais paniqué, sûr de ses forces pour en coller 5 (victoire 5-1) aux Normands, plus que jamais bons derniers du classement de Ligue 1. Capitaine du soir en l’absence de Marquinhos, Achraf Hakimi a encore réalisé une grande prestation, dans la lignée de son début de saison.

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Avec un triplé et deux passes décisives, le Marocain a sans contestation possible été nommé homme du match par notre rédaction (10/10). «C’est incroyable pour un latéral ! Ma formation ? C’est celle d’un latéral. Après le coach m’a beaucoup aidé, en me donnant de la liberté, à prendre l’espace, à me couvrir lorsque je suis en attaque, réagissait-il hier au micro de Ligue 1+. Je suis content et à l’aise sur le terrain. Je me sens très bien. Je me sens à l’aise de jouer avec ces coéquipiers, c’est facile. Sur le terrain, je suis bien devant le but. J’essaie de prendre du plaisir.»

Le PSG veut le prolonger

Son entraîneur aussi est conquis, lui qui en a fait l’un de ses hommes de base. «On connaît sa qualité parfaitement. C’est un attaquant. Il est plus haut que les attaquants parfois. Il est le meilleur latéral droit du monde. Je ne suis pas excité par ses trois buts. Ce que j’aime, c’est de le voir tout le temps au très haut niveau», expliquait-il en conférence de presse. Pas étonnant alors de savoir que le PSG souhaite prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’à 2029, révèle L’Equipe. Peu importe l’affaire judiciaire dont le Marocain fait l’objet.

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Pour rappel, son procès pour viol devrait se tenir en 2027, après que la Cour de cassation a confirmé son renvoi devant la justice. Présumé innocent, le latéral a toujours fermement contesté ces accusations. Son club ne semble pas plus inquiet que cela non plus en lui affichant sa volonté de le prolonger. Sauf que d’après le quotidien sportif, l’entourage d’Hakimi a un peu freiné les ardeurs de la direction parisienne. Il estime qu’il y a encore du temps avant de penser à la suite, d’autant que la dernière prolongation n’a que deux ans. Simple tempérance ou premiers signes d’un possible départ ? Hakimi n’a jamais caché en coulisses sa volonté de revenir un jour au Real Madrid…