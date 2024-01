JT Foot Mercato : l’Arabie saoudite va encore piller l’Europe !

L’Arabie saoudite va encore sortir le chéquier

L’Arabie saoudite veut encore frapper fort sur le mercato. Après avoir attiré Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar, le pays du Golfe a encore faim de stars. Et la prochaine tête d’affiche pourrait s’appeler Mohamed Salah. L’Égyptien est en pleine bourre actuellement avec Liverpool et cela ne passe pas inaperçu. Selon Sky Sports, une nouvelle offre démesurée venue de Saudi Pro League devrait prochainement arriver sur la table des dirigeants des Reds. Mais la position du club anglais n’a pas bougé, l’attaquant de 31 ans n’est pas à vendre. On rappelle que les Reds ont refusé 150 M€ l’été dernier pour leur leader d’attaque. Autre gros nom voulu par l’Arabie saoudite, c’est David Alaba. Ces dernières semaines, Relevo annonçait qu’Al-Ittihad voulait s’offrir les services du défenseur autrichien avec un salaire de 20 M€ par an à la clé. Mais l’ancien joueur du Bayern Munich ne veut pas quitter la Casa Blanca et se sent bien à Madrid. Le pays du Golfe regarde aussi attentivement ce qu’il se passe à Manchester United où plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie cet hiver. Le club mancunien est bien décidé à vendre 4 joueurs aux clubs saoudiens : l’ailier anglais Jadon Sancho, le défenseur central français Raphaël Varane, l’attaquant tricolore Anthony Martial et le milieu de terrain brésilien Casemiro. Enfin, le dernier joueur courtisé par la Saudi Pro League, c’est Alexis Sanchez. De retour à l’Inter cet été, le Chilien n’a pas beaucoup de temps de jeu et pourrait céder aux sirènes saoudiennes. Al-Ittihad souhaite un renfort en attaque et pense à lui.

Le PSG ne sera pas perdant en cas de départ de Mbappé

Kylian Mbappé est libre de négocier avec un autre club depuis le 1er janvier 2024. Le PSG va tout faire pour tenter de le conserver. De son côté, The Athletic révèle d’ailleurs que les champions de France ont déjà établi un budget en cas de prolongation du Bondynois. Mais s’il part, le PSG s’y retrouvera financièrement, car c’est le joueur qui coûte le plus cher au sein du club. Cette saison, le club de la capitale va débourser 178 M€ au total pour sa superstar selon Le Monde. Mais s’il ne prolonge pas, il ferait une croix sur près de 200 M€. Outre son salaire brut, qui devait passer à 75 M€ en 2024-25, son contrat prévoyait une prime à la signature de 60 M€ brut, une autre prime de fidélité de 55 M€ payable en deux fois et un bonus de 9,5 M€. Un joli petit pactole qu’il n’empocherait pas s’il partait libre.

Les officiels du jour

Mauvaise nouvelle pour Wayne Rooney ! L’ancien attaquant de Manchester United a été viré de son poste d’entraîneur à Birmingham City. Arrivé en octobre dernier, l’ancien international anglais n’a pas réussi à s’adapter à la formation anglaise. En 15 matches, il n’a connu que deux victoires pour neuf défaites et son équipe est actuellement vingtième de Championship et ne compte que six points d’avance sur la zone rouge. Ses faibles performances depuis qu’il a pris la tête des Blues ont conduit à son éviction. Ancien milieu de terrain de Bastia, Toulouse et Lens, Yannick Cahuzac a raccroché les crampons, mais n’a pas dit adieu au football pour autant. Il vient d’ailleurs de rebondir en Ligue 1 puisqu’il s’est engagé avec Lorient. Il rejoint ainsi le staff technique des Merlus. L’Atalanta se renforce en défense avec l’arrivée d’Isak Hien. Le défenseur central suédois arrive en provenance de l’Hellas Vérone et a signé jusqu’en juin 2028. Le transfert est estimé à 9 M€.