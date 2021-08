L’Atlético de Madrid veut Lorenzo Insigne pour 2022

En fin de contrat en juin 2022, Lorenzo Insigne (30 ans) n’a toujours pas prolongé avec Naples. L’international italien, champion d’Europe avec la Nazionale, est en conflit avec son président, Aurelio De Laurentiis. En effet, AS rapporte que les deux hommes de se parlent plus, ce qui renforce les rumeurs autour d’un possible départ.

Le média espagnol indique également que, dans le cas où il ne prolongerait pas avec les Azzurri, l’Atlético de Madrid lui aurait déjà fait savoir qu’il serait prêt à lui offrir un beau contrat. Reste à savoir quelle sera la décision d’Insigne, qui a toujours déclaré vouloir être le « Totti de Naples ».