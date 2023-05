Naples : un mort par balle et plus de 200 blessés lors des célébrations du titre

La suite après cette publicité

Sacrée championne d’Italie jeudi soir après 33 ans d’attente, la ville de Naples a vu ses festivités être gâchées. La Gazzetta dello Sport rapporte en effet ce vendredi qu’un homme de 26 ans a été la cible de coups de feu en marge des célébrations, et a succombé à ses blessures après son admission à l’hôpital. Sa compagne et deux autres jeunes ont également été touchés et sont actuellement hospitalisés.

La publication transalpine indique par ailleurs que le pronostic vital d’une femme de 20 ans serait engagé, après qu’elle eut été percutée par un véhicule. Elle souffrirait d’hémorragie cérébrale et d’un traumatisme crânien. Au total, pas moins de 203 personnes blessées se seraient présentées aux urgences cette nuit.

