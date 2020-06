L'OL en pleine ébullition !

Ils sont de retour ! Le 13 mars dernier, les joueurs de l'Olympique Lyonnais s'étaient retrouvés au Groupama OL Training Center pour une séance d'entraînement un peu particulière. Celle-ci avait été organisée en lieu et place du match de Ligue 1 programmé ce jour-là contre le Stade de Reims. La rencontre avait été, en effet, reportée suite à l'épidémie de coronavirus. Au final, les Gones ne joueront pas ce match et tous les autres de Ligue 1 puisqu'il a été décidé que l'exercice 2019-20 n'irait pas à son terme. Ce, malgré les tentatives répétées de Jean-Michel Aulas pour que la saison reprenne comme chez nos voisins étrangers. Environ trois mois après, les joueurs de l'OL ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi 8 juin. Une séance organisée à huis clos dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les Olympiens étaient ravis de se retrouver, eux qui ont maintenu le contact et qui ont eu un programme à suivre durant le confinement.

Une période durant laquelle les pensionnaires du Groupama Stadium n'ont pas chômé. Et si on imagine que l'écurie rhodanienne a avancé sur le prochain mercato, elle a aussi dû gérer un mercato parallèle. Car ce n'est pas du côté des joueurs que cela a bougé à Lyon ces dernières semaines. Le changement le plus important est intervenu dans la direction puisque Florian Maurice, responsable de la cellule de recrutement, a quitté ses fonctions. Un départ de taille tant l'ancien attaquant français a réalisé globalement du bon travail ces dernières années. Mais son entente avec Juninho, avec lequel ses fonctions étaient plus ou moins similaires, n'aurait pas été très bonne. Et c'est du côté du Stade Rennais que Florian Maurice va continuer à exercer ses talents.

Ça bouge à Lyon !

Pour le remplacer, Lyon avait l'embarras du choix. Mais finalement, le 26 mai dernier, le club a décidé de miser sur un profil différent, mais qui saura s'intégrer auprès des têtes pensantes rhodaniennes. «Bruno Cheyrou, âgé de 42 ans, devient responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais où il succédera à Florian Maurice. L’ancien milieu de terrain ne débarque pas en terrain inconnu car il a évolué sous les ordres de Gérard Houllier à Liverpool. Il a aussi côtoyé Juninho au Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges (CDES) où ils ont obtenu l’UEFA MIP (Executive Master for International Players). Bruno Cheyrou arrive donc à l’OL avec une solide réputation, un réseau et un flair reconnu. Il avait notamment suggéré de manière informelle le nom de Memphis Depay à la direction de l’Olympique Lyonnais».

Cheyrou devra travailler main dans la main avec Juninho et surtout se montrer efficace à Lyon, où on attendra qu'il fasse ses preuves très rapidement lors du prochain mercato. Un mercato qui a déjà commencé dans le staff de Rudi Garcia. L'un des kinés, Patrick Perret, est parti à la retraite. De retour en 2018 à l'OL, Grégory Coupet a, lui, quitté son poste d'entraîneur des gardiens à la surprise générale. Il arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain et n'avait, selon ses dires, pas eu de nouvelles du club. Mais il n'a pas tardé à rebondir puisque Dijon l'a recruté très vite fin mai. Pour le remplacer, les Gones n'ont pas traîné non plus puisqu'ils ont décidé de nommer Christophe Revel (41ans) le 2 juin. Passé par Rennes, Lorient ou encore la sélection du Maroc, il va diriger à présent les portiers lyonnais.

Des changements dans le staff de Garcia

«C’est un grand club français, un club européen qui a une histoire, un présent, qui touche l’esprit des gens. Je sais que j’arrive dans un endroit à part. C’est aussi ça que j’aime», a notamment confié le nouveau coach des gardiens au site officiel. En plus de l'arrivée de Revel, l'OL a aussi officialisé une autre recrue dans le staff. «L’Olympique Lyonnais annonce également le recrutement d’Alexandre Farhi, en provenance du FC Nantes, qui intègre le staff en tant que préparateur physique du groupe professionnel. Il s’est également engagé pour un an». Une arrivée qui va entraîner un départ a priori. D'après nos confrères de Radio Scoop, Antonin Da Fonseca ne figurera plus dans le staff.

L'entraîneur des Gones, qui à son arrivée n'avait pas voulu chambouler le staff en place en ne venant qu'avec Claude Fichaux (adjoint) et Christophe Prudhon (superviseur) avant de faire venir Paolo Rongoni (préparateur physique), est en train de poser sa patte doucement mais sûrement. Le technicien français a toutes les cartes entre ses mains pour mener à bien sa mission à Lyon, où il n'aura pas le droit à l'erreur. Contrairement à cette saison, il connaîtra son staff et ses joueurs et pourra avoir un vrai regard sur le mercato. Rudi Garcia jouera donc gros, tout comme Claude Fichaux, Gérald Baticle ou encore Claudio Caçapa. Tous seront en fin de contrat en juin 2021 et auront intérêt à ce que l'OL réalise une belle saison, sous peine de ne pas être renouvelés.