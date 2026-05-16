Accord total trouvé entre Chelsea et Xabi Alonso !

Depuis plusieurs jours, le nom de Xabi Alonso est cité de manière persistante du côté de Chelsea. C’est The Athletic qui avait levé le voile lundi sur les négociations en cours, révélant que le club londonien explorait activement la piste Alonso comme successeur permanent de Liam Rosenior, limogé le 23 avril après seulement quatre mois en charge et une série de cinq défaites consécutives en Premier League. Andoni Iraola, le technicien basque sur le départ de Bournemouth, figurait également parmi les candidats sérieux, mais c’est bien Alonso qui a été retenu.

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En effet, selon les informations de The Athletic, un accord a été finalisé pour que Xabi Alonso devienne le nouvel entraîneur de Chelsea, avec un contrat de quatre ans désormais bouclé et une annonce attendue dans les prochains jours. L’ancien milieu de terrain de 44 ans s’était rendu à Londres en début de semaine dernière et a accepté le poste, lui qui était la priorité absolue du club tout au long du processus.

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Xabi Alonso pour remettre de l’espoir à Chelsea ?

Sans emploi depuis son licenciement par le Real Madrid en janvier, à peine sept mois après avoir paraphé un contrat de trois ans en provenance de Leverkusen, l’Espagnol retrouve ainsi un banc de touche de premier plan. Son passage éclair à la Casa Blanca avait pourtant bien commencé. Il avait remporté 10 de ses 11 premiers matches de Liga, dont un Clasico mémorable face au Barça le 24 octobre, mais la machine s’était progressivement enrayée, Madrid terminant à quatre points derrière des Catalans finalement sacrés champions, et s’inclinant également face à eux en finale de la Supercoupe d’Espagne. En plus des résultats sportifs décevants, la relation avec certains cadres du vestiaire s’était particulièrement dégradée au fil des mois.

Avant cet épisode madrilène, Alonso avait pourtant écrit l’une des plus belles pages du football allemand récent en guidant le Bayer Leverkusen vers son tout premier titre de Bundesliga lors d’une saison 2023-24 historique, menée de bout en bout sans la moindre défaite en championnat. En attendant sa prise de fonction officielle, c’est Calum McFarlane qui assure l’intérim sur le banc des Blues. Pour rappel, les Blues viennent de s’incliner face à Manchester City ce samedi en finale de FA Cup, ce qui rapproche encore plus les Londoniens d’une saison sans Europe la saison prochaine. Reste à savoir si c’est le Xabi Alonso du Real Madrid ou celui de Leverkusen qui va poser ses valises cet été à Londres…