Chelsea : les premiers mots de Todd Boehly

Officiellement à la tête de Chelsea depuis quelques minutes, Todd Boehly et son consortium d'investisseurs ont pris la parole sur le site des Blues. Une première intervention pour exposer les grandes lignes de leur projet.

«Nous sommes honorés de devenir les nouveaux dirigeants de Chelsea. Nous sommes tous investis à 100%, à chaque minute de chaque match. Notre vision en tant que propriétaires est claire : nous voulons rendre les fans fiers. Nous nous engageons à développer la formation et attirer les meilleurs talents et notre plan d'action est d'investir dans le club sur le long terme pour construire sur les bases de la remarquable histoire à succès de Chelsea. Je veux personnellement remercier les ministres et les officiels du gouvernement britannique, la Premier League pour tout leur travail pour que cette vente soit possible», a-t-il expliqué dans le communiqué officiel. De quoi rassurer Thomas Tuchel !