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LdC : le verdict est tombé pour Pedro Neto

Par Dahbia Hattabi
1 min.
pedro neto @Maxppp
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Mercredi dernier, le Paris Saint-Germain a fait un pas vers la qualification en Ligue des Champions. En effet, les Franciliens se sont imposés 5 à 2 face à Chelsea. Une rencontre marquée par le geste d’humeur de Pedro Neto envers un ramasseur de balles qui tardait à lui rencontre le ballon. Le Portugais lui a donné une petite poussette, ce qui a engendré des tensions entre les joueurs des deux camps. Finalement, Neto a présenté ses excuses et a même offert son maillot au jeune garçon de 13 ans.

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Dans la foulée, on a appris que l’UEFA allait examiner le cas Neto. Alors qu’une sanction était exigée par certains, l’instance dirigeante du football européen a décidé de ne pas punir le joueur des Blues, qui pourra donc postuler à une place mardi lors du match retour. Selon RMC Sport, il s’en sort donc sans suspension, lui qui a écopé d’un simple avertissement pour son geste très maladroit, voire honteux selon certains médias. En conférence de presse, Liam Rosenior a commenté la nouvelle. «C’est un joueur de haut niveau. Il s’est excusé. Il n’y avait aucune mauvaise intention et l’UEFA a pris la bonne décision.» Le dossier est clos.

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