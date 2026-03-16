LdC : le verdict est tombé pour Pedro Neto
Mercredi dernier, le Paris Saint-Germain a fait un pas vers la qualification en Ligue des Champions. En effet, les Franciliens se sont imposés 5 à 2 face à Chelsea. Une rencontre marquée par le geste d’humeur de Pedro Neto envers un ramasseur de balles qui tardait à lui rencontre le ballon. Le Portugais lui a donné une petite poussette, ce qui a engendré des tensions entre les joueurs des deux camps. Finalement, Neto a présenté ses excuses et a même offert son maillot au jeune garçon de 13 ans.
Dans la foulée, on a appris que l’UEFA allait examiner le cas Neto. Alors qu’une sanction était exigée par certains, l’instance dirigeante du football européen a décidé de ne pas punir le joueur des Blues, qui pourra donc postuler à une place mardi lors du match retour. Selon RMC Sport, il s’en sort donc sans suspension, lui qui a écopé d’un simple avertissement pour son geste très maladroit, voire honteux selon certains médias. En conférence de presse, Liam Rosenior a commenté la nouvelle. «C’est un joueur de haut niveau. Il s’est excusé. Il n’y avait aucune mauvaise intention et l’UEFA a pris la bonne décision.» Le dossier est clos.
Suivez Chelsea - PSG sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’opposant de Joan Laporta n’en croit pas ses yeux après les résultats de l’élection du FC Barcelone
Explorer