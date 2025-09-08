Menu Rechercher
Officiel Eliminatoires CM - Europe

Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne après la déroute contre la Belgique

Par André Martins
Kazakhstan @Maxppp
Belgique 6-0 Kazakhstan

Une défaite qui aura fait des dégâts. Quelques minutes après le lourd revers 6-0 face à la Belgique, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur du Kazakhstan, Ali Aliyev, s’est excusé et a annoncé sa démission en conférence de presse.

« Tout ce qui s’est passé aujourd’hui est de ma faute. Les joueurs n’ont rien à se reprocher. J’assume l’entière responsabilité de cette lourde défaite. Je vais immédiatement présenter ma démission », a-t-il déclaré. L’entraîneur s’est ensuite levé sous les applaudissements des journalistes kazakhstanais, visiblement soulagés.

Pub. le - MAJ le
