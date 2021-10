Disparition Emiliano Sala : David Henderson hanté par le drame

Jugé pour avoir organisé le vol dans lequel a péri le footballeur argentin Emiliano Sala, lors d'un crash en janvier 2019, David Henderson était présent, ce jeudi, lors du quatrième jour de son procès au Pays de Galles. Accusé de négligences susceptibles d'avoir entraîné le crash de l'appareil dans lequel le joueur de 28 ans voyageait pour rejoindre le club de Cardiff City, l'homme de 67 ans a témoigné devant le tribunal de Cardiff en affirmant être «profondément marqué» par cette catastrophe, causant également la mort du pilote David Ibbotson âgé de 59 ans. En vacances à Paris quand l'agent William McKay l'a contacté pour lui demander s'il pouvait transporter Emiliano Sala à Cardiff, Henderson a affirmé avoir demandé à Ibbotson la possibilité de réaliser ce voyage pour lequel ce dernier a «immédiatement dit oui».

Et pour cause, Henderson a tenu à rappeler que David Ibbotson était un «pilote expérimenté», que son «intention était de laisser (Ibbotson) gérer» et que ce dernier «avait pris la responsabilité de tout ce qui concernait le vol». Mais la suite s'est finalement avérée tragique et Henderson a d'ailleurs déclaré avec émotion, ce jeudi, «avoir été très, très préoccupé, bouleversé vraiment» lorsqu'on l'a informé de la disparition de l'avion. Avant d'ajouter : «j'ai été gravement marqué. J'ai énormément d'anxiété. Il ne se passe pas un jour ou une heure sans que j'y pense.» Dans un rapport publié en mars 2020, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) avait ainsi estimé que le pilote avait perdu le contrôle de l'appareil dans une manœuvre destinée à éviter «probablement» les conditions climatiques déplorables.