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Real Madrid : la candidature d’Enrique Riquelme validée

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Enrique Riquelme @Maxppp

C’est désormais officiel : Enrique Riquelme sera candidat aux élections présidentielles du Real Madrid. Le principal concerné l’avait déjà confirmé publiquement, mais il fallait encore valider une dernière étape. L’assemblée du Real Madrid devait ainsi donner le feu vert à sa candidature, en vérifiant bien qu’il rempliss tous les critères impératifs pour se présenter, dont une garantie bancaire d’environ 180 millions d’euros.

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C’est désormais chose faite, puisque la candidature Riquelme a bien été approuvée, comme l’a annoncé le club via un communiqué officiel. Reste désormais à savoir quand auront lieu ces élections, mais la presse madrilène indique qu’il y a de fortes chances qu’elles aient lieu le dimanche 7 juin.

Pub. le - MAJ le
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