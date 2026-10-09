PSG : les excuses scénarisées de Serge Aurier à Laurent Blanc

Il y a dix ans, les supporters du Paris Saint-Germain se réveillaient incrédules. Dans la nuit, le latéral du club, Serge Aurier, s’était fait filmer lors d’un live diffusé sur Periscope. Une séquence durant laquelle il insultait plusieurs de ses coéquipiers ainsi que son entraîneur de l’époque, Laurent Blanc. L’affaire avait valu à l’international ivoirien une suspension immédiate par le club de la capitale.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, l’émission Détective Mathoux (diffusée sur Canal+) a permis au joueur de présenter des excuses « scénarisées » à l’ancien technicien parisien. « Cher coach, si tu savais comme je regrette. Dix ans ont passé, et je n’arrête pas de penser à vous. Je n’en pensais pas un mot. (…) Parlons-en autour d’un café. Je vous invite, j’insiste. Je vous en prie coach, pardonnez-moi », a-t-il déclaré, en lisant un texte préparé par la chaîne cryptée. Pas sûr toutefois que cette séquence parodique suffise à convaincre « Le Président » de passer l’éponge.