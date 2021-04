Kelechi Iheanacho, l'arme fatale de Leicester

La suite après cette publicité

Un sprint final de folie. Comme pour d'autres championnats européens, la fin de saison s'annonce palpitante en Premier League. Alors que le titre ne devrait pas échapper à Manchester City, solide leader avec 77 points, derrière, plusieurs écuries se disputent les places restantes pour la participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Manchester United (67 points), Leicester (62 points), Chelsea (58 points), West Ham (55 points), Liverpool (54 points) se tiennent dans un mouchoir de poche après 33 journées.

Bien placés en troisième position, les Foxes ne comptent pas lâcher. Pour cela, ils sont aidés par un Kelechi Iheanacho en feu. En effet, l'ancien attaquant de Manchester City est vraiment un atout de taille pour les pensionnaires du King Power Stadium. Pourtant, sa saison n'avait pas vraiment débuté de la meilleure des façons. Souvent remplaçant en Premier League, il était titulaire en Europa League. Une compétition durant laquelle il a marqué un but face à Zorya (22 octobre) avant de signer un doublé contre Braga (5 novembre). Ensuite, le joueur originaire du Nigéria a connu une terrible disette.

Pendant douze rencontres toutes compétitions confondues, il est resté muet, incapable de trouver le chemin des filets. Mais la donne a changé ensuite. Buteur face à Fulham le 3 février dernier, le footballeur âgé de 24 ans a eu un vrai déclic. En effet, il a marqué 14 buts toutes compétitions confondues sur l'année civile 2021. Douze ont été inscrits lors des neuf dernières rencontres de Leicester. Hormis le match face à Manchester City, celui qui a été élu joueur du mois de mars en Premier League a été buteur à chacune des rencontres. Lundi soir face à Crystal Palace, il a marqué le but de la victoire 2 à 1. Sur ses 9 derniers matches de championnat, il a marqué 12 buts et délivré 2 assists.

Au total cette saison, son bilan est de 17 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Dans une forme phénoménale, le joueur désormais sous contrat jusqu'en 2024, a été prolongé par son club le 3 avril dernier. Une belle récompense pour un élément qui a reçu les félicitations de Brendan Rodgers hier soir. « La priorité absolue pour moi en tant qu'entraîneur est d'aider les joueurs à se développer. Cela a été difficile pour lui en raison de notre style (...) Mais il est tellement heureux de travailler dur pour l'équipe et sa qualité est phénoménale. C’est un signe de sa confiance. C’est un très bon joueur qui a su saisir une opportunité ». Une opportunité qu'il a su saisir au meilleur moment pour Leicester !

Burnley ⚽️

Brighton ⚽️

Sheff Utd ⚽️⚽️⚽️

Man Utd ⚽️⚽️🅰️

Man City ❌

West Ham ⚽️⚽️

Southampton ⚽️

West Brom ⚽️

Crystal Palace ⚽️🅰️



Yep, that's Kelechi's last nine games for #lcfc 🤯 pic.twitter.com/dy0zBEKQo6