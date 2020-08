MU - Copenhague : les compositions officielles

Les quarts de finale de la Ligue Europa offre un duel entre le favori Manchester United et le petit poucet Copenhague. Les Red Devils s'alignent dans un traditionnel 4-2-3-1 avec Sergio Romero comme dernier rempart. Le gardien argentin est devancé par Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire et Brandon Williams. Le double pivot est constitué par Fred et Paul Pogba alors qu'Anthony Martial est soutenu par Mason Greenwood, Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

De son côté, Copenhague mise sur un 4-3-3 avec Karl-Johan Johnsson dans les buts. Devant lui, on retrouve l'ancien mancunien Guillermo Varela, Victor Nelsson, Andreas Bjelland et Nicolai Boilesen. Le milieu est composé de Pep Biel, Jens Stage et Zeca. Le trio d'attaque voit les présences de Mohamed Daramy, Jonas Wind et Rasmus Falk Jensen.

Les compositions :

Manchester United : Romero - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams - Fred, Pogba - Greenwood, Fernandes, Rashford - Martial

Copenhague : Johnsson - Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen - Biel, Stage, Zeca - Daramy, Wind, Falk