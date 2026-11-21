«Je suis sûr que lors des prochains mercatos, je chercherai à partir à nouveau.» La petite phrase de Folarin Balogun durant la trêve internationale, pendant qu’il était avec la sélection américaine, n’a pas vraiment été appréciée du côté de la Principauté. On peut le comprendre. L’attaquant était interrogé sur son été agité, et son faux départ en direction d’Everton. Il s’était fait à l’idée de rejoindre la Premier League. «Passer des plus grands stades à un retour à Monaco, qui est plutôt calme. Vivre là-bas et la façon dont le pays (la Principauté monégasque, ndlr) est conçu, c’est différent.»

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Cette autre déclaration n’a pas été bien perçue non plus, comme s’il traînait son spleen à Monaco. «La concentration et l’ambition, ça dépend des joueurs, a répondu hier Filipe Luis en conférence de presse. Bien sûr, on peut les aider et discuter, mais c’est le caractère de chacun qui permet de nourrir cette ambition. Pour moi, c’est très simple. Monaco est plus grand que n’importe qui. Et je veux des joueurs qui ont envie d’être ici. J’ai besoin que Balo se sente chez lui et qu’il ait envie de jouer. S’il joue et marque des buts, ce sera plus facile de l’amener à atteindre son objectif. Quand on imagine qu’il pourrait être ailleurs, il faut le ramener ici, car nous avons besoin de lui pour marquer des buts.»

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Filipe Luis vole au secours de Balogun

Il est vrai que depuis la Coupe du Monde et le mercato, le joueur n’est plus vraiment le même. Son départ était programmé de longue date, et le chèque qui va avec. Le club est dans le viseur de la DNCG et doit redresser ses comptes. Le transfert de l’ancien Rémois devait justement servir à alléger la masse salariale et faire entrer de l’argent frais. L’ASM avait anticipé ce mouvement en recrutant Matthis Abline et en promouvant Paris Brunner, de retour de prêt du Cercle Bruges. Revenu tardivement du Mondial, Balogun a été relégué dans la hiérarchie et doit pour le moment se contenter de miettes (7 apparitions au total toutes compétitions confondues, une titularisation en Ligue Europa Conférence, 1 but).

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«Il est bel et bien là, défend le coach monégasque. Il a marqué un but contre le Paris FC. Ce que je veux dire, c’est que son état d’esprit, et pas seulement celui de Balo mais celui de tous les joueurs, doit être pleinement tourné vers le club.» Après un excellent début de saison, l’ASM est sur une série de 5 matchs sans victoire en Ligue 1 et est retombée à la 7e place. Balogun, comme les autres, fait partie des plans du technicien brésilien. «Peu importe la valeur du joueur ou combien il gagne par mois ou par an. Pour moi, c’est le présent et ce qu’il apporte aujourd’hui à l’équipe qui compte. À l’instant T, celui qui est le plus en forme sera sur le terrain, car c’est ce que je ressens au fond de moi. Peu importe que le joueur ait 35, 36, 40 ou 16 ans. S’il joue mieux, il mérite de jouer, et je dois alors lui donner sa place dans l’équipe. Pour moi, c’est ça, une concurrence saine et équitable.» Une réaction contre Auxerre est attendue dès ce soir (20h45).