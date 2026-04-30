Bayern Munich-PSG : le forfait d’Achraf Hakimi enflamme l’Allemagne

Une machine. La saison dernière, Achraf Hakimi a enchaîné les matches sous le maillot du Paris Saint-Germain. Au total, il a participé à 55 rencontres toutes compétitions confondues (4667 minutes de jeu), dont 53 dans la peau d’un titulaire. Le temps pour lui de marquer 11 buts et de délivrer 16 passes décisives. Au-delà des statistiques, le Marocain a été une pièce essentielle au sein de l’effectif de Luis Enrique. Il a affiché un niveau exceptionnel tout au long de la saison, faisant preuve d’une régularité impressionnante et d’une santé de fer puisqu’il n’a pas été blessé. Ce qui a d’ailleurs poussé le club français à ne pas recruter de remplaçant à son poste puisque l’ancien joueur du Real Madrid a enchaîné sans problème.

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Le marathonien Hakimi enchaîne les blessures

Mais cette saison, il subit, comme beaucoup de ses coéquipiers, le contrecoup de l’exercice précédent qui a été riche en succès mais aussi très long et donc très épuisant à tous les niveaux. En novembre dernier, il a été blessé à la cheville gauche à la suite d’un violent tacle par derrière de la part de Luis Diaz en phase de championnat de la Ligue des Champions. Résultat : victime d’une grosse entorse, Hakimi avait manqué 53 jours de compétition et 17 matches. Mais il avait finalement pu participer à la Coupe d’Afrique des Nations avec son pays. Mercredi soir, le natif de Madrid s’est de nouveau blessé face aux Bavarois. Cette fois-ci, Luis Diaz n’y est pour rien. Le latéral droit parisien, auteur de 31 matches cette saison en club (3 buts et 9 assists), a été touché à la cuisse après un duel avec Konrad Laimer.

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Il est resté sur le terrain, mais semblait blessé. Après des examens, le PSG a communiqué sur son état de santé hier soir. «Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines». Un coup dur pour les Franciliens, qui pourront toutefois compter sur lui en cas de qualification pour la finale de la C1 le 30 mai prochain. Pour cela, les pensionnaires du Parc des Princes devront finir le boulot mercredi prochain à Munich après une manche aller remportée 5 à 4. Il faudra le faire sans Hakimi. De l’autre côté du Rhin, son absence a forcément fait réagir, tant le Marocain est un leader et un élément précieux pour Luis Enrique et Paris.

L’Allemagne parle d’un coup dur pour Paris

Sky Germany a écrit à ce sujet : «mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain : l’équipe française devra se passer d’Achraf Hakimi lors du match retour de la demi-finale contre le FC Bayern mercredi prochain (21h). Le latéral, élément essentiel à la stabilité de l’équipe, s’est tenu l’arrière de la cuisse après un duel avec Konrad Laimer dans les dernières minutes du match aller haletant (5-4). Le diagnostic est désormais sans appel». De son côté, Sport 1 a lancé : «le PSG annonce une nouvelle dévastatrice. Achraf Hakimi s’est blessé lors du match aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Le PSG a annoncé le diagnostic dévastateur le lendemain.» Le média allemand ajoute que c’est une «mauvaise nouvelle pour Paris», qui «anéantit les espoirs du PSG» qui espérait compter sur lui.

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Kicker est sur le même ton. «Le Paris Saint-Germain a reçu une pilule amère à avaler après sa spectaculaire victoire 5-4 à domicile contre le Bayern Munich. Achraf Hakimi manquera le match retour à Munich en raison d’une blessure (…) Cette nouvelle, tombée en plein cœur des célébrations, est un véritable coup dur pour le PSG, car les deux joueurs (Hakimi et Chevalier, ndlr) manqueront assurément le match retour à Munich. Un coup dur particulièrement important pour Hakimi, joueur clé de l’équipe. Sans l’ancien joueur de Dortmund, le PSG manquera de vitesse au poste d’arrière droit. Face au rapide Luis Diaz du Bayern Munich, il aurait été mis à rude épreuve lors du match retour.»

Une absence qui fait les affaires du Bayern Munich

Bild est enfin un peu plus déçu par son absence. «C’est désormais une triste certitude ! Hakimi sera absent.» Journaliste pour Fussball Transfers, David Hamza est, lui, inquiet pour Paris. «C’est assurément une mauvaise nouvelle pour le PSG, à mon avis. C’est un joueur clé, important non seulement en défense, mais aussi et surtout en attaque. Contre le Bayern, il aurait été une arme précieuse. Le Bayern exerce un pressing très haut, créant de nombreuses occasions de contre-attaque. Sa vitesse et ses courses sur l’aile auraient fait de lui le joueur idéal pour mettre à mal la défense bavaroise. Défensivement, le PSG doit désormais redoubler de vigilance face à Luis Diaz, qui évolue sur l’aile gauche du Bayern.»

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Mais Luis Enrique et son staff ont des solutions. La plus naturelle serait de repositionner Warren Zaïre-Emery au poste d’arrière-droit. Le milieu français avait donné satisfaction lorsqu’il avait dû remplacer le Marocain durant sa blessure. En Allemagne, on s’attend à le voir au duel avec Luis Diaz. Sky Germany mise sur lui pour remplacer Hakimi. Kicker avance deux solutions. «Les options les plus probables sont donc Illya Zabarnyi, recruté de Bournemouth l’été dernier, et le polyvalent Warren Zaïre-Emery.» Quoi qu’il en soit, les malheurs du PSG font les affaires du Bayern Munich et de l’Allemagne, qui ne sont pas forcément mécontents de ne pas croiser Achraf Hakimi à Munich. Mais ils devraient se méfier, car WZE a notamment prouvé qu’il était une solution de rechange plutôt fiable.