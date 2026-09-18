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Ligue 1

PSG, Ousmane Dembélé : "Kvaratskhelia mériterait d’être Ballon d’Or"

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ousmane Dembélé lors de PSG-Monaco @Maxppp

La course au Ballon d’Or bat son plein et suscite des prises de position tranchées chez les meilleurs joueurs du monde. Alors que Lamine Yamal et Kylian Mbappé n’hésitent pas à marteler qu’ils méritent le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a pris le contre-pied en s’effaçant totalement du débat. Malgré une légére pique sur l’"élu" en réponse à son ami Mbappé, l’attaquant parisien a décidé de se remettre de côté ce vendredi.

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Interrogé sur le sujet par Ligue 1+, l’attaquant français explique qu’il donnerait le Ballon d’Or à Khvicha Kvaratskhelia s’il le pouvait : «personnellement, c’est quelque chose que je n’aime pas, de me mettre en avant. C’est difficile de se mettre en avant… Le plus important, ce sont les moments qu’on passe avec ses coéquipiers sur le terrain… Quand tu gagnes des trophées, avec qui tu fêtes, tes proches, tout le club du PSG aussi. C’est ça les plus beaux moments. Pour moi, Kvara c’est le meilleur joueur du monde. Je serais très content qu’il soit Ballon d’Or parce qu’il le mérite aussi. La saison qu’il a faite a été exceptionnelle. Il mériterait d’être Ballon d’Or.»

Pub. le - MAJ le
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