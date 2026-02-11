Ligue 1
OM : Aubameyang prend la parole après le départ de De Zerbi
Démis de ses fonctions d’entraîneur de l’OM dans la nuit, Roberto De Zerbi a pu bénéficier du soutien public de certains de ses joueurs. Après Nayef Aguerd dans l’après-midi, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui lui a adressé un message sur ses réseaux sociaux ce soir.
« Avec l'expérience, je sais qu'un manager comme vous, ça ne court pas les rues.
Bonne chance ! »
Dans un italien parfait, l’attaquant gabonais a écrit : « avec l’expérience, je sais qu’un coach comme vous, on n’en trouve pas tous les jours. Bonne chance ». Ces dernières semaines, Aubameyang avait vu son statut se fragiliser sous les ordres de l’Italien. Il n’avait démarré qu’un seul de ses huit derniers matchs.
