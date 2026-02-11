Menu Rechercher
OM : Aubameyang prend la parole après le départ de De Zerbi

Démis de ses fonctions d’entraîneur de l’OM dans la nuit, Roberto De Zerbi a pu bénéficier du soutien public de certains de ses joueurs. Après Nayef Aguerd dans l’après-midi, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui lui a adressé un message sur ses réseaux sociaux ce soir.

Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 sur Instagram :

« Avec l'expérience, je sais qu'un manager comme vous, ça ne court pas les rues.

Bonne chance ! »
Dans un italien parfait, l’attaquant gabonais a écrit : « avec l’expérience, je sais qu’un coach comme vous, on n’en trouve pas tous les jours. Bonne chance ». Ces dernières semaines, Aubameyang avait vu son statut se fragiliser sous les ordres de l’Italien. Il n’avait démarré qu’un seul de ses huit derniers matchs.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Roberto De Zerbi
Pierre-Emerick Aubameyang

