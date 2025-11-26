Les joueurs de l’Athletic se sont moqués du Camp Nou

Samedi dernier, le Barça est revenu au Camp Nou après plus de deux ans d’absence. Et pour l’inauguration de ce stade complètement rénové, l’équipe d’Hansi Flick l’a emporté avec brio face à l’Athletic, écrasant les Basques sur le score de 4-0 devant 45.000 spectateurs. Si les fans barcelonais ont été bluffés par le nouveau look du stade, ce n’est pas forcément le cas des joueurs de Bilbao.

Comme l’ont montré les images de Movistar, les joueurs de l’Athletic ne semblaient pas vraiment conquis lors de la reconnaissance de la pelouse avant le match. « Mais il est toujours pareil non ? », a par exemple lancé l’ailier titulaire Alex Berenguer à ses coéquipiers. « Je le trouve super moche », a pour sa part dit Urko Izeta. Joan Laporta appréciera…