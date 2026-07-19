Le monde du foot rend hommage à Didier Deschamps, l’Espagne en attend beaucoup de son prince Lamine Yamal

Deschamps reçoit des hommages dans tous les sens

Après le match et la défaite (6-4), malgré la désillusion, la Fédération Française de Football a choisi de s’élever au-dessus de la frustration. Pour l’ultime apparition de Didier Deschamps sur le banc tricolore, l’instance a publié un hommage puissant à son sélectionneur. La 3F s’est laissée aller à une longue tirade pour encenser le mandat de DD, saluant "la fin d’une ère unique marquée par une régularité et une culture de la gagne sans précédent dans l’histoire du football français." Même chose de la part de Kylian Mbappé, qui y est aussi allé de son communiqué pour son sélectionneur, mais lui avant la rencontre. Le capitaine des Bleus a salué celui qui "lui a offert ses débuts en sélection et avec lequel il a vécu les plus grands moments de sa carrière internationale." Sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel a lui aussi eu un mot pour son homologue français : « Pour Didier Deschamps, je n’ai que les mots les plus bienveillants et les plus grands éloges, quel joueur, quel gagnant, quel homme, quelle personnalité, quel entraîneur», a-t-il confié.

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Tout le monde mise sur Lamine Yamal

Ce soir, c’est le grand soir ! Finale de la Coupe du Monde, le moment tant attendu pour tout le monde, y compris pour Lamine Yamal, 19 ans seulement mais à un match d’écrire l’histoire de son sport. Pour le quotidien ABC, Lamine Yamal est présenté comme le grand visage de cette finale, à la fois phénomène médiatique mondial et joueur encore en quête d’un grand match décisif. Le crack du Barça a eu un tournoi assez moyen statistiquement, mais son influence collective reste très importante pour l’Espagne. Le journal nous apprend que Lamine Yamal a eu une grosse préparation physique pour se remettre d’un problème physique, mais aussi une préparation mentale avec une mise à l’écart volontaire de sa part pour être prêt pour ce Mondial et plus particulièrement cette finale. Enfin, ABC met en avant le duel symbolique avec Messi, entre le roi qui s’apprête à passer la main et le prince qui veut prendre le trône. On verra ce soir lequel des deux met la main sur le trophée…

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Thomas Tuchel sauve l’honneur

En Angleterre, Thomas Tuchel sort grandi de ce match pour la troisième place, même si sa crédibilité reste discutée. L’Angleterre a remporté une victoire spectaculaire contre la France en jouant beaucoup plus offensivement qu’en demi-finale, avec un Saka en grande forme et un collectif enfin libéré. Cette approche valide en partie "l’idée que défendre dès que l’on mène n’est pas forcément la bonne approche", écrit le Daily Mail, même si la seconde période a encore montré des limites. À l’issue de la rencontre, le sélectionneur des Three Lions a tiré le bilan de cette Coupe du monde et s’est voulu positif malgré la déception de ne pas être arrivé en finale. “On a décroché notre première médaille dans une Coupe du monde depuis 1966, la première hors du sol anglais. J’espère que les joueurs vont en être fiers. Il y a dix-huit mois (au moment de sa prise de fonction), j’avais fixé des objectifs les plus élevés possibles, en se donnant la possibilité de rêver. On était ambitieux, on voulait disputer et gagner cette finale de Coupe du Monde”.