Affaire Galtier : Philippe Montanier est surpris des accusations

C’est l’affaire qui secoue le football français cette semaine : les graves accusations de racisme à l’encontre de Christophe Galtier. Depuis le début des révélations, de nombreux entraîneurs et joueurs ont tenu à prendre la défense de l’actuel coach du PSG. C’est aussi le cas de Philippe Montanier, entraîneur du TFC, qui a fait part de son étonnement au micro de Prime Video.

La suite après cette publicité

«On voit bien que c’est un conflit interne au club. C’est une affaire niçoise. Comme l’ont dit mes collègues, je connais depuis 40 ans Christophe, je ne suis pas ami avec lui, mais on a de bonnes relations, et je n’ai jamais entendu de propos racistes de sa part. On sait que ça s’est très mal passé à Nice, mais comme il l’a dit, il y a une enquête qui va mettre la lumière. Il faut attendre l’enquête, mais on est très surpris que ça tombe sur Christophe Galtier puisqu’on n’a jamais eu d’échos sur ça à son sujet.»

À lire

PSG : Laurent Blanc défend aussi Christophe Galtier