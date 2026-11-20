Jesús Owono a fait sa première apparition publique depuis le drame ayant coûté la vie à Jesús de Miguel. Le gardien du FC Andorre a tenu à être présent dans les tribunes, aux côtés de ses coéquipiers, pour assister à l’hommage rendu au joueur de Tenerife ce vendredi soir. Visiblement très affecté, l’international équato-guinéen a été salué par les supporters et réconforté par ses partenaires.

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Après la minute de silence observée en mémoire du joueur disparu, Owono s’est recueilli et a prié, dans un moment particulièrement émouvant. Une présence symbolique pour le portier, qui a ainsi tenu à rendre hommage à son compatriote et à témoigner son soutien dans cette épreuve.