Les longues absences de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué ont considérablement redistribué les cartes au sein du secteur offensif du Paris Saint-Germain. Recruté pour apporter notamment ses qualités de percussion et sa capacité à faire des différences individuelles, Mika Godts est forcément attendu au tournant dans les prochaines semaines. Jusqu’ici, l’ailier belge avait montré quelques bribes de son talent, sans véritablement parvenir à peser sur les rencontres parisiennes ni rassurer les supporters. Face à l’AS Roma mercredi soir, le manque de joueurs capables de déstabiliser un bloc adverse balle au pied avait d’ailleurs été criant par séquences. Et si le PSG réfléchit à la possibilité de renforcer son attaque lors du prochain mercato hivernal, la montée en puissance de Mika Godts pourrait déjà apporter quelques réponses à Luis Enrique.

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Face au FC Lorient, le jeune ailier belge a en tout cas livré une prestation rassurante. Encore un peu timide en début de rencontre, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam est progressivement monté en puissance, affichant surtout davantage de personnalité au moment de prendre le ballon et de provoquer son adversaire direct. Avec quatre dribbles réussis, cinq passes clés et 91 % de passes réussies dans le camp adverse, Godts a régulièrement créé des différences et aurait même pu ponctuer sa prestation d’un but. Il a surtout été décisif sur le deuxième but d’Ousmane Dembélé après un gros travail individuel dans la surface adverse. Le Ballon d’Or français n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’apport de son coéquipier au micro de Ligue 1+. « Cela fait du bien de marquer, je prends du plaisir avec mes coéquipiers. J’ai tiré beaucoup de fois, je n’ai pas eu de réussite. Je suis heureux d’avoir marqué, il y a eu un très bon travail de Mika (Godts) », a-t-il confié.

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Le vestiaire parisien et Luis Enrique sous le charme

Au-delà des statistiques, c’est surtout la confiance affichée par l’ailier belge qui a retenu l’attention de ses coéquipiers. Plus entreprenant, Godts a davantage assumé son registre de prédilection, quitte à prendre des risques balle au pied. Une évolution également remarquée par Warren Zaïre-Emery, interrogé en zone mixte après la rencontre. « On l’a senti bien en confiance. Il prend le ballon, il va dribbler. Il fait ce qu’il sait faire. On le sent en confiance, c’est un très bon joueur. Il a réussi à se créer pas mal d’occasions, il fait de bonnes passes. Qu’il continue comme ça et qu’il prenne encore plus confiance, car il va beaucoup nous aider », a expliqué le milieu de terrain parisien en zone mixte. Des encouragements importants pour un joueur qui doit encore trouver ses marques dans un collectif particulièrement exigeant.

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Présent en conférence de presse, Luis Enrique a lui aussi apprécié la prestation de son jeune attaquant, mais également son investissement à l’entraînement ces derniers jours. « Je pense que dans ce match, c’était difficile, il n’y avait pas d’espaces ni de temps dans la surface adverse. Godts, c’est un joueur qui cherche à faire des actions et à créer de la supériorité. Pour moi, il a été à l’aise, surtout en deuxième période. Il avait plus de confiance, il a très bien joué. On est contents, c’est normal d’avoir besoin d’un peu plus de temps pour s’adapter à ce qu’on veut. Ce n’est facile pour aucun joueur. Ce que j’ai vu toute la semaine de Mika Godts, c’est ce que j’aime », a lancé le technicien espagnol. Dans un calendrier particulièrement chargé et avec un secteur offensif amoindri, le Belge aura l’occasion d’enchaîner dans les prochaines semaines. À lui désormais de confirmer cette prestation et de prendre davantage de poids dans l’animation offensive parisienne.