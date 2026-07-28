Dossier Yan Diomandé : le PSG se lâche en coulisses sur le Real Madrid

Alors que le PSG avait érigé Yan Diomandé en piste prioritaire cet été, le club de la capitale a décidé de se retirer du dossier menant à l’international ivoirien (14 sélections). Dans l’incompréhension face aux exigences démesurées du RB Leipzig, les doubles champions d’Europe n’ont pas accepté de payer les 120 millions d’euros réclamés par le club saxon, laissant ainsi le champ libre au Real Madrid.

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Fait rarissime, le PSG est même allé jusqu’à envoyer un communiqué aux médias pour annoncer la fin de ce dossier et se plaindre du comportement du RBL et du clan Diomandé. « Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et mis fin à toutes négociations concernant Yan Diomandé. Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnés et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif ».

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Le PSG l’a mauvaise

En coulisses, la pilule a toujours du mal à passer et le club de la capitale tenait encore des propos très critiques envers les parties concernées et surtout le Real Madrid. « À la fin, ils voulaient des montants fous, pour un joueur qui a du potentiel, mais qui, il y a un an, jouait en Deuxième Division espagnole. Nous n’allons pas casser la banque et nous détourner de notre politique pour un joueur juste parce qu’un club vient avec des feux d’artifice », indique-t-on en interne, selon L’Équipe.

Paris a-t-il été mauvais perdant face à l’offensive merengue ? Les Rouge et Bleu ont toujours fait savoir dans ce dossier qu’ils ne comptaient plus refaire l’erreur des années précédentes, à savoir d’entrer dans la surenchère et de surpayer ses recrues. Mais chez les doubles champions d’Europe, les réactions restent amères vis-à-vis de la Casa Blanca. « Cela montre aussi où en est le Real Madrid aujourd’hui… », souffle-t-on au club. Mais après donc de longues semaines de négociations, c’est bien en Espagne que Yan Diomandé va atterrir dans les prochaines heures.