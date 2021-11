Un cador européen prend de l'avance pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Un retour remarqué. Entré en jeu en deuxième période pour ses premiers pas après son absence d'un mois, le géant norvégien a vite frappé et a réussi à faire trembler les filets de Wolfsbourg. Pas de doutes, l'ancien de Salzbourg va continuer de terroriser les défenses allemandes pendant un bon moment. Jusqu'à la fin de l'année, du moins.

Cela ne vous aura pas échappé si vous êtes un lecteur assidu de notre site, Erling Haaland est au cœur d'une immense bataille entre les plus gros clubs européens pour s'offrir ses services. Ces dernières semaines, c'est surtout le Real Madrid et Chelsea qui semblaient avoir pris les devants dans cette course folle pour la dernière poule aux œufs d'or de Mino Raiola.

Rangnick le connaît bien

Et voilà que selon diverses publications anglaises comme The Sun ou The Mirror, Manchester United a repris espoir dans ce dossier suite à l'arrivée de Ralf Rangnick. C'est lui qui avait signé le norvégien pour le RB Salzbourg en janvier 2019, lorsqu'il travaillait pour le groupe Red Bull. Les dirigeants mancuniens sont convaincus que grâce à l'Allemand, il sera plus facile d'attirer le joueur.

Les médias anglais évoquent encore cette fameuse clause libératoire de 75 millions d'euros - qui n'a jamais été confirmée officiellement pour rappel - et savent que les Red Devils sont en mesure de la payer. Dans cette histoire, ce n'est pas celui qui sera le plus offrant qui l'emportera, mais celui qui sera le plus convaincant. Et avec Rangnick, Manchester United a de sacrés arguments...