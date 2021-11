Barça : les négociations relancées pour la prolongation de Gavi

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, le FC Barcelone s'est attelé à boucler les prolongations de ses pépites. Ainsi, Pedri mais aussi Ansu Fati ont paraphé un nouveau bail avec le Barça. Une volonté clairement affichée par la direction qui souhaite éviter l'exode massif de ses jeunes joueurs. Et le prochain sur la liste pourrait être un certain Gavi. Le jeune milieu de terrain qui a déjà effectué dix apparitions en Liga et quatre en Ligue des champions cette saison, possède un contrat jusqu'en 2023 avec les Blaugranas.

Mais Joan Laporta voit plus loin dans ce dossier. Sport révèle ce jeudi que les négociations auraient repris entre la direction catalane et l'entourage du joueur. Celles-ci se trouvaient pourtant dans une impasse depuis un mois. Mais il faut croire que l'arrivée de Xavi sur le banc catalan accélère certains dossiers... Agé de 17 ans, l'intéressé ne peut signer qu'une prolongation de trois ans comme le stipule la loi. Les hautes sphères barcelonaises comptent en parallèle insérer une clause libératoire d'un milliard d'euros comme sur les contrats de Pedri et Fati. Une ultime preuve de l'importance accordée à Gavi au FC Barcelone...