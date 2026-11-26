Ce jeudi 26 novembre se déroulait la cinquième journée de la phase régulière de l’Europa League. Durant ce nouvel épisode de la saison en C3, les trois clubs français engagés ont connu des fortunes diverses. Plus tôt dans la soirée, l’Olympique de Marseille a difficilement battu le Leski Sofia à domicile (1-0), grâce à un penalty d’Amine Gouiri. Malgré ce second succès consécutif dans la compétition, les Marseillais intègrent le top 24 avant de recevoir le Celta de Vigo, lors de la prochaine journée. Dans le multiplex de 21h, l’Olympique Lyonnais a été tenu en échec par le club norvégien de Lillestrøm (0-0) pour la première de Carlos Vicens au Groupama Stadium.

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Quatorzièmes, les Gones - qui affronteront l’Union Saint-Gilloise - restent toutefois en bonne position pour accéder aux barrages. En déplacement aux Pays-Bas, le Stade Rennais a enchaîné un cinquième match sans victoire, toutes compétitions confondues, en concédant la défaite face au NEC Nimègue (3-1). Les Bretons de Franck Haise occupent la 22e place de ce classement. Les pensionnaires du Rhoazon Park recevront le Dinamo Zagreb lors de leur prochaine échéance européenne. Le classement de cette édition 2026/2027 de Ligue Europa est désormais dominé par Bournemouth, seule équipe à avoir réalisé le cinq sur cinq.

Le classement complet de Ligue Europa après cette 5e journée