OM : les premiers mots de Quinten Timber
Ce mercredi, un nouveau joueur a rejoint Marseille. En effet, Quinten Timber est arrivé dans la cité phocéenne afin de passer sa visite médicale et parapher son contrat. Devant les supporters, l’international néerlandais a prononcé ses premiers mots.
«Allez l’OM ! C’est incroyable. Il y a un gros match ce soir. L’OM, c’est un gros club. Il y a un grand entraîneur et une belle équipe. Je veux gagner ici !» De quoi faire plaisir aux fans, qui souhaitent gagner des trophées.
