Liga
Barça : le missile de João Cancelo sous la barre face à Santander
1 min.
@Maxppp
Le Barça mène actuellement 1-0 face au Racing Santander, à l’occasion de la 6e journée de Liga. Les Catalans ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à João Cancelo, auteur de l’ouverture du score dès la 7e minute de jeu.
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🤩 | GOLAZO DE JOAO CANCELO ! 🧨— DAZN France (@DAZN_FR) September 16, 2026
Il a NETTOYÉ la lucarne ! 🕸️
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Et le Portugais n’a pas fait dans la demi-mesure ! Cancelo a envoyé un véritable missile pour nettoyer la lucarne de Santander et offrir un avantage précoce au Barça. Un golazo qui lance parfaitement la soirée catalane !
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