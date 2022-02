Juventus : les débuts fracassants de Dušan Vlahović

La suite après cette publicité

Adieu Florence, bonjour Turin ! Recrue la plus chère du dernier mercato hivernal, Dušan Vlahović (25 ans) s'est envolé quatre cents kilomètres plus au nord de la Botte, mais semble toujours autant prendre son pied dans le théâtre de ses rêves les plus primaires. Arrivé à la Vecchia Signora en provenance de la Fiorentina, dans les dernières heures du mois de janvier, contre un chèque estimé à 81,6 millions d'euros, le natif de Belgrade rayonne déjà sous le ciel turinois. Et pour preuve, celui qui comptabilisait jusqu'alors 20 buts et 4 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues n'a pas tardé avant de faire chavirer le cœur des supporters de la Finocchio.

Titularisé à la pointe de l'attaque du 4-3-3 dessiné par Massimiliano Allegri, dimanche soir, contre l'Hellas Vérone, l'attaquant international serbe (14 sélections, 7 buts) n'a ainsi mis que douze minutes à justifier l'investissement en ouvrant la marque d'un lob astucieux, sur une offrande du meneur argentin Paulo Dybala. Et au-delà de son premier but sous ses nouvelles couleurs, l'ancien finisseur du Partizan Belgrade a réalisé une prestation plus que prometteuse (80% de tirs cadrés sur 5 tentatives). Dans tous les bons coups, Vlahović aurait même pu aggraver le score à maintes reprises sans un excellent Lorenzo Montipo (7e, 38e, 78e). L'ex-joueur de la Viola, qui a donc repris à Turin le numéro 7, laissé sans propriétaire l'été dernier par Cristiano Ronaldo, rejoint par ailleurs Ciro Immobile en tête du classement des buteurs avec 18 réalisations.

Massimiliano Allegri reste exigeant !

Des débuts rêvés répondant, d'ores et déjà, aux énormes attentes placées en lui et qui n'ont pas manqué de combler le principal intéressé. Tel un coéquipier modèle, le Serbe a ainsi tenu à «remercier» ses coéquipiers et son entraîneur qui l'ont «très bien accueilli et beaucoup aidé». «Marquer, c'est important bien sûr, mais je veux aussi m'améliorer dans tous les aspects du jeu, dans le jeu, dans le marquage. Je dois encore travailler davantage. L'entraîneur m'avait simplement dit de rester calme et qui tout irait bien. Mais le plus important, c'était de gagner ce match. La Juve vise toujours les objectifs les plus hauts, je suis là pour aider et apporter ma contribution, on verra match par match», a par ailleurs déclaré le Serbe au micro de DAZN à l'issue de la rencontre.

Satisfait par cette entrée en matière plus que convaincante, Dušan Vlahović n'a donc pas omis de rappeler son besoin de continuer à travailler afin de tirer le meilleur rendement de lui-même. Une mentalité de compétiteur et une exigence visiblement partagée par son entraîneur Massimiliano Allegri : «il a mal commencé, fait deux ou trois choses de travers et là-dessus il doit s'améliorer, ainsi que sur son démarquage. Dans le combat, il s'exalte, mais il n'y a pas que le combat, il doit s'améliorer en rendant le jeu plus propre», a notamment expliqué l'Italien de 54 ans. Prudent et pointilleux, l'ancien technicien de l'AC Milan peut malgré tout se réjouir de cette première sortie probante pour le serial buteur de Belgrade.

Désormais lié à la Vieille Dame jusqu'en juin 2026, Vlahović n'était d'ailleurs pas l'unique satisfaction de la soirée turinoise, car en seconde période, le puissant milieu de terrain suisse Denis Zakaria (25 ans) a également inauguré de la plus belle des manières son bail à la Juve. Auteur d'un très joli tir croisé sur une offrande d'Alvaro Morata, l'ancien du Borussia Mönchengladbach a ainsi scellé la victoire de ses nouveaux coéquipiers. Portée par ses recrues, la Vieille Dame se retrouve donc désormais quatrième, et ce avant de croiser la route de l'Atalanta Bergame, concurrent direct pour les places européennes. Cinquièmes du classement, à deux points des Turinois, les Bergamasques, piégés face à Cagliari (1-2), mais qui disposent d'un match en retard, auront quoi qu'il en soit la pression, dimanche prochain, au moment de défier Dušan Vlahović et consorts.