Iker Casillas raccroche enfin les crampons

Légende du football espagnol, Iker Casillas a remporté l'Euro 2008, la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012. Le gardien de but formé au Real Madrid et avec qui il a évolué jusqu'en 2015 a aussi remporté 5 Liga et 3 Ligues des Champions. Parti ensuite au FC Porto, le joueur de 39 ans n'a pas joué depuis plus d'un an en raison d'un problème cardiaque.

Candidat à la présidence de la Fédération Espagnole avant de se rétracter, il a officiellement pris sa retraite. Un choix logique et attendu pour l'un des meilleurs gardiens du 21e siècle. «L'important est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène, car cela avec du travail et des efforts, vient seul et je pense pouvoir dire, sans hésitation, que cela a été le chemin et la destination de rêve» a-t-il notamment expliqué dans un communiqué.