MU : Mason Greenwood prolonge jusqu’en 2025 !

Considéré comme un grand espoir de Manchester United et du football anglais, Mason Greenwood est un jeune déjà très convoité. Du haut de ses 19 ans, l’attaquant anglais a confirmé qu’il avait un fort potentiel. Alors qu’il était lié aux Red Devils jusqu’en juin 2023, le club a décidé de prolonger son joueur.

La suite après cette publicité

Mason Greenwood est désormais lié à Manchester United jusqu’en 2025. Le club l’a annoncé à travers un communiqué. L’attaquant qui a déjà inscrit 21 buts en 82 matches avec les Mancuniens a aussi la possibilité de prolonger d’une année supplémentaire à partir de 2025. Manchester United ne compte pas laisser filer sa pépite, plus jeune buteur en compétition européenne de l’histoire du club.

𝗢𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘄𝗻 ❤️@MasonGreenwood has extended his deal and we couldn't be happier 🤩#MUFC