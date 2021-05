Bundesliga : Leipzig arrache le match nul face à Wolfsbourg

La 33ème journée de Bundesliga se terminait ce dimanche soir avec la rencontre entre Leipzig et Wolfsbourg à la Red Bull Arena. Pour assurer la deuxième place, les hommes de Julian Nagelsmann devaient s’imposer contre une équipe des Loups 4ème avant le coup d’envoi, qui pouvait grimper sur le podium en passant devant Dortmund.

La suite après cette publicité

En première période, Maximilian Philipp inscrivait un doublé (12e, 45e) et permettait à Wolfsburg de rapidement faire le break dans cette rencontre. 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Justin Kluivert réduisait rapidement l’écart (51e, 2-1) et redonnait espoir au RBL. À la 78e minute, Marcel Sabitzer égalisait sur penalty et permettait à Leipzig de prendre un point. Avec ce match nul, les deux équipes ne bougent pas au classement.

Le classement de la Bundesliga à retrouver ici