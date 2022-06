Raheem Sterling dans le viseur d'un gros club anglais

Alors qu'il réalise une saison des plus correctes avec Manchester City (17 buts, 9 passes déc. TTC), Raheem Sterling semble tout de même avoir perdu sa place dans l'esprit de Pep Guardiola, qui n'hésite pas à laisser l'Anglais sur le banc lors des rencontres les plus importantes, comme les deux rencontres face au Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Dès lors, à un an de la fin de son contrat, l'Anglais envisagerait un départ, et pourquoi pas à l'étranger. The Telegraph rapporte dans ce sens que le Barça, le Real Madrid et le Bayern Munich gardent un œil sur lui.

L'ancien joueur de Liverpool pourrait également rester en Angleterre, puisque The Telegraph indique que Chelsea serait intéressé à l'idée de signer Sterling. En effet, Thomas Tuchel n'est pas satisfait du rendement offensif de son équipe et il souhaiterait injecter du sang neuf et se séparer d'indésirables, comme Romelu Lukaku, qui serait sur le chemin du retour vers l'Inter Milan. Raheem Sterling possède l'avantage de connaitre le championnat et il rentrerait dans les finances du club désormais dirigé par Todd Boehly. Les Blues pisteraient également les Français Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku ainsi que Gabriel Jesus, le partenaire de Sterling à City.