Le gros coup de gueule d'Antoine Kombouaré sur le mercato du FC Nantes

Le FC Nantes a vécu une soirée paradoxale hier. Devant au tableau d'affichage pendant un peu plus d'une heure de jeu, il s'en est plutôt bien sorti au final avec ce match nul 1-1 obtenu à La Beaujoire face au LOSC. Comme très souvent, Alban Lafont a multiplié les parades décisives pour maintenir son équipe à flot. Il y a tout de même de quoi s'inquiéter pour des Canaris qui semblent peinés physiquement, à un mois de retrouver la coupe d'Europe.

Mais c'est surtout la question du mercato qui fâche en coulisse, notamment un certain Antoine Kombouaré. «On me dit d’attendre, mais je ne vais pas attendre longtemps» a d'abord lâché d'un coup sec le technicien au micro de Prime Vidéo après la rencontre. Comme pour mieux pour prévenir de ce qu'il allait dire en conférence de presse. Il a eu le temps de préparer son discours dans lequel il implore ses dirigeants de recruter et vite car son groupe est trop limité, surtout avec les futurs matchs européens.

«Aujourd'hui, je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées»

«Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées. Le groupe souhaite des arrivées. C'est dans notre intérêt à tous. Est-ce que je crois cela possible ? En tout cas si on me pose la question, je dirais toujours ça. On a suffisamment discuté et on sait qu'aujourd'hui il faut surtout des renforts. Je n'ai pas envie que mon équipe s'affaiblisse», s'agace Kombouaré. Il fait évidemment référence aux rumeurs envoyant Ludovic Blas à Lille ou encore à Moses Simon, dans les petits papiers de Nottingham Forest, comme nous l'avons révélé.

«Simon et Ludo sont des joueurs très importants du collectif. Vous l'avez vu ce soir, on n'a que quatre attaquants, avec Evann Guessand et Mostafa Mohamed, donc il faut les garder et travailler pour avoir des renforts. Oui, c'est une urgence aujourd'hui, c'est très clair.» Il y a visiblement de l'orage dans l'air au FC Nantes et la seule piste menant au Bordelais Hwang Ui-Jo coince toujours, comme nous l'indiquions la semaine passée. Déjà en froid depuis de nombreuses semaines avec Waldemar Kita, le Kanak n'a pas arrangé sa situation. Il faut dire qu'il y a de quoi se lamenter quand on voit ses meilleurs joueurs sur le départ alors qu'on réclame l'inverse.