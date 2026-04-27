La Serie A, la fédération et le gouvernement italien haussent le ton après le scandale arbitral

Le séisme déclenché par l’affaire Rocchi continue de secouer le football italien, révélant peu à peu les contours d’un dossier aussi complexe que potentiellement explosif. Le responsable de la désignation des arbitres en Serie A, Gianluca Rocchi, fait désormais l’objet d’une enquête pour complicité présumée de fraude sportive, menée par le parquet de Milan. Au cœur des soupçons, des interventions supposées dans le processus de désignation arbitrale et des pressions exercées autour de l’assistance vidéo. Trois épisodes précis structurent les accusations, notamment la nomination controversée d’arbitres lors de matchs impliquant l’Inter, dans un contexte de lutte pour le titre. L’ancien arbitre nie fermement les faits, affirmant avoir « toujours agi correctement » et se disant « serein » face à la justice, tout en décidant de s’auto-suspendre afin de « permettre au groupe de travailler dans la sérénité ». Autour de lui, le flou persiste sur l’identité des autres personnes potentiellement impliquées, un point que son avocat juge « incompréhensible » dans une affaire de cette nature. L’impression dominante reste celle d’un système fragilisé, où chaque décision arbitrale passée est désormais réexaminée à la lumière de soupçons plus larges, ravivant le spectre d’un scandale aux ramifications profondes.

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Plus les heures passent, plus l’affaire prend une dimension systémique. L’enquête pénale relance des interrogations anciennes, autour du match Udinese-Parma, déjà examiné par la justice sportive en 2025. À l’époque, aucune faute disciplinaire n’avait été retenue après une série d’auditions et d’analyses internes. Mais aujourd’hui, de nouveaux éléments pourraient rebattre les cartes. Le parquet de Milan évoque également des désignations arbitrales « orientées », notamment celles de Daniele Doveri ou Andrea Colombo, soupçonnées d’avoir été pensées dans une logique favorable à l’Inter. Dans ce climat tendu, les réactions se multiplient, oscillant entre défense institutionnelle et inquiétude croissante. En toile de fond, la situation déjà instable de l’arbitrage italien refait surface, marquée par les tensions autour de la gouvernance de l’AIA et le cas d’Antonio Zappi, ancien président fragilisé par une suspension lourde et dont le sort reste suspendu aux décisions du sport italien. À ses côtés, la figure de Dick Schoof, évoquée dans les coulisses comme symbole des luttes de pouvoir institutionnelles, illustre un climat général où rivalités internes et instabilité chronique compliquent encore la lecture d’un dossier déjà brûlant.

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L’Italie se dédouane de la polémique

Face à l’ampleur médiatique prise par l’affaire, la Lega Serie A a rapidement pris la parole pour tenter de contenir l’incendie. Son président, Ezio Simonelli, a insisté sur l’importance de préserver la crédibilité du championnat, affirmant avec fermeté que « le championnat est en règle » et que « personne ne devrait le remettre en question ». Dans un long communiqué, il appelle à la prudence et au respect du processus judiciaire, dénonçant tout « jugement hâtif » et mettant en garde contre un « lynchage médiatique » susceptible de nuire à l’image du football italien. « Nous ignorons tout des détails de cette affaire et il est de notre devoir de nous porter garants jusqu’au jugement final », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que « si quelqu’un a commis une erreur, il doit en assumer les conséquences, mais nous ne devons jamais remettre en question la crédibilité du système ni l’équité du championnat ». Une ligne de défense claire, qui vise à dissocier les éventuelles responsabilités individuelles de l’intégrité globale de la Serie A, tout en tentant d’éviter que la crise arbitrale déjà existante ne se transforme en crise institutionnelle majeure. Dans le même temps, la Fédération italienne tente de reprendre la main par la voix de son procureur, Giuseppe Chiné, sorti de sa réserve habituelle pour clarifier la position des instances sportives. Dans un communiqué détaillé, il a dénoncé des informations « mensongères, voire fantaisistes », tout en rappelant que l’enquête sportive ouverte en 2025 ne concernait qu’un seul épisode précis et avait conduit à un classement sans suite, faute de preuves disciplinaires.

« Nous sommes prêts à ouvrir de nouveaux dossiers », a-t-il toutefois averti, précisant avoir déjà demandé les pièces de l’enquête pénale en cours afin d’évaluer d’éventuels nouveaux éléments. Une posture d’ouverture qui traduit la pression actuelle autour du dossier, alors que le ministre des Sports, Andrea Abodi, appelle lui aussi à la « transparence, réactivité et égalité de traitement ». En arrière-plan, le dossier Zappi continue d’alimenter les incertitudes, avec une possible intervention du comité olympique ou même la nomination d’un commissaire pour reprendre le contrôle d’un système fragilisé, à l’heure où la Fédération est suspendue à la date du 22 juin pour connaître son futur président capable de réformer le Calcio après le fiasco en Bosnie pour la Coupe du Monde 2026. Si la FIGC est placée sous contrôle du ministère des Sports, l’UEFA pourrait bien retirer l’organisation de l’Euro 2032 et d’exclure les clubs italiens des compétitions européennes. Plus que jamais, le foot italien avance sur une ligne de crête, partagé entre la nécessité de défendre son image et l’obligation de faire toute la lumière sur une affaire qui pourrait, à terme, redéfinir ses équilibres internes.