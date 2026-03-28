Sénégal : Pape Thiaw envoie son soutien aux 18 supporters arrêtés au Maroc

Le peuple sénégalais est tout sourire ce samedi. Malgré la décision de la CAF concernant la finale de la CAN 2025 — donnant la victoire sur tapis vert au Maroc — le Sénégal a pu brandir son trophée au cœur du Stade de France, lors d’un match amical entre les Lions de la Teranga et le Pérou (2-0). À la fin de la rencontre, Pape Thiaw s’est présenté face à la presse et s’est ainsi félicité de la victoire, soulignant par la même occasion le rôle du douzième homme. « Il faut féliciter les joueurs pour cette victoire devant ce beau public, merci à tout ce monde qui était là. Ce n’est pas facile de remplir le Stade de France alors qu’on ne joue pas contre la France. Bravo au public sénégalais, qui a vraiment montré qu’il aime son équipe. Ils se sont sacrifiés pour leur équipe. On l’a très bien vécu en voyant toute la diaspora sénégalaise présente dans ce beau stade mythique ».

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Puis, le sélectionneur a également eu une profonde pensée pour les 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc en janvier dernier. « Depuis qu’ils sont là-bas, à chaque prière, je prie pour eux. On est de tout cœur avec eux, on ne les lâchera jamais, on se battra pour qu’ils retrouvent leurs familles. Ils étaient venus pour apporter leur plus et malheureusement, ça s’est passé comme ça. Espérons qu’ils retrouveront leur famille le plus rapidement possible. Du courage à eux, on est derrière eux, tout ce qu’on peut faire, on le fera ». Une belle reconnaissance de la part du coach, ô combien importante dans ce moment délicat…