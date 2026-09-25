Le verdict est tombé pour Abdelatif Kherradji, condamné pour violences conjugales

Abdelatif Kherradji est fixé. Ce vendredi, le Conseil de discipline de la FFF a, en effet, classé sans suite son dossier. Pour rappel, l’arbitre de 40 ans avait été condamné le mois dernier à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales. Selon les dernières informations de L’Equipe, le conseil de discipline de la « 3F » s’est finalement déclaré «incompétent» à traiter les faits transmis.

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Président de la Ligue méditerranée de football et ex-patron de la commission fédérale des arbitres, Me Éric Borghini, qui assure la défense de Kherradji avec Me Bruno Rebstock, s’est logiquement réjoui de ce verdict : «nous sommes heureux pour notre client qui va très vite retrouver le terrain après avoir subi les tests physiques au prochain rassemblement des arbitres L1 début octobre. Nous attendons maintenant de recevoir la motivation de la commission».