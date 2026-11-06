Strasbourg : la grosse colère de Martial Godo après sa sortie

Rien ne se déroule comme prévu pour Strasbourg à Toulouse. En déplacement au Stadium ce vendredi pour la 10e journée de Ligue 1, les Alsaciens sont dominés et pour le moment battus par le Téfécé. Après le second but toulousain, signé McKenzie, Hugo Oliveira décidait de changer toute sa ligne d’attaque, sortant ainsi Gessime Yassine, Conrad Harder et Martial Godo.

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Une décision qui n’a été du goût de l’international ivoirien, particulièrement irrité au moment de regagner le banc. Mené désormais 3-1, le RCSA se dirige vers une sixième défaite en championnat. Strasbourg n’a par ailleurs remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs en Ligue 1.