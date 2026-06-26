RB Leipzig : Yan Diomandé est cash sur son avenir

Ou évoluera l’attaquant de 19 ans la saison prochaine ? À l’heure actuelle, Yan Diomandé est en pleine forme sur le territoire américain puisqu’il s’est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d’Ivoire. Interrogé sur son avenir en pleine compétition estivale, le jeune joueur du RB Leipzig a d’ailleurs été très cash. « Non, je ne sais pas (ce qu’il fera comme choix). Je ne pense pas à mon avenir après la Coupe du monde. J’essaie de concentrer toute mon énergie sur la Coupe du monde et de voir ce qui se passera ensuite, mais je ne peux rien dire à ce sujet » a-t-il expliqué, sans détailler ses envies.

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Alors que son nom circule à Liverpol, Diomandé reste muet. Selon Sky Sports, les Reds seraient d’ailleurs prêts à déposer jusqu’à 100 millions d’euros pour tenter de le recruter. De son côté, Leipzig ne serait pas opposé à une vente de son joueur, mais à condition de recevoir une offre d’environ 130 millions d’euros. L’été s’annonce très mouvementée pour la pépite de Bundesliga et les géants européens ne vont pas vouloir le lâcher… sauf s’il clarifie une bonne fois pour toutes sa situation à la fin du tournoi.