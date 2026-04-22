PSG - FC Nantes : les compositions officielles

Ce mercredi, nous avons le droit à un match en retard de la 26e journée de Ligue 1 2025/2026 avec un duel entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. À domicile, les Franciliens s’articulent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov dans les cages. Toujours pas de Lucas Chevalier. Derrière, on retrouve aussi Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Marquinhos et Lucas Beraldo. Le milieu de terrain est assuré par Joao Neves, Dro Fernandez et Warren Zaïre-Emery. Devant, Ousmane Dembélé est accompagné par Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

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De leur côté, les Canaris s’organisent dans un 3-5-2 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Frédéric Guilbert, Ali Youssif Al Musrati, Mathieu Acapandié, Nicolas Cozza et Deiver Machado en défense. Johann Lepenant, Ibrahima Sissoko et Louis Leroux composent l’entrejeu. En pointe, Mostafa Mohamed est soutenu par Matthis Abline.

Les compositions

Paris Saint-Germain :

FC Nantes :