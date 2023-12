L’OGC Nice ne s’inquiète pas pour Ratcliffe et INEOS

Depuis dimanche, INEOS détient officiellement 25% des parts de Manchester United. À la tête de ce rachat important, Sir Jim Ratcliffe. Ce dernier a d’ailleurs déjà plusieurs idées pour le mercato mancunien et souhaite réaliser de grands travaux pour relever un club en souffrance depuis de longues années. Aux commandes d’un nouveau navire, bien plus prestigieux, Ratcliffe ne doit pour autant pas oublier l’OGC Nice. Le Gym est effectivement étroitement lié à ce rachat de Manchester United. Mais dans le sud-est de l’Hexagone, aucune inquiétude.

À en croire L’Équipe, «les dirigeants niçois ont eu le temps d’en discuter avec leurs salariés, de peaufiner leur stratégie et de verrouiller leur communication. Non, l’engagement d’Ineos à MU ne remet pas en cause son investissement à Nice ; et non, le Gym n’est pas destiné à devenir une quelconque plate-forme pour post-former les pépites du géant anglais ou recueillir ses joueurs en situation d’échec», répète-t-on dans l’entourage de l’OGCN. L’actuel deuxième de Ligue 1 «se veut autonome, avec une politique sportive indépendante, et il n’est pas question que le club renie son identité pour coller au plus près de l’image des Red Devils», peut-on comprendre. L’avenir nous dire si cela se confirme et si cette nouvelle entente ressemble, ou pas, à celle entre Chelsea et Strasbourg.