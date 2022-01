Tottenham : Tanguy Ndombele veut faire ses valises

La suite après cette publicité

Parti pour l'Angleterre en 2019, Tanguy Ndombele n'a toujours pas réussi à s'imposer sur les pelouses britanniques. Pire encore, il a été sifflé ce week-end lors de l'une de ses rares apparitions de la saison, face à Morecambe en Coupe. Cette saison, il ne compte que neuf apparitions en Premier League, dont six petites titularisations. Une situation intenable pour un joueur de ce calibre.

« J'étais un joueur et il m'arrivait parfois que quelqu'un soit mécontent de mes performances. C'est notre vie. Je le répète, c'est normal. Nous devons continuer à travailler et essayer d'être meilleurs la prochaine fois. Nous devons savoir que si nous sommes performants, les supporters sont heureux. Si vous n'êtes pas performant, les fans ne sont pas contents. C'est le football. Si nous pensons que les fans doivent être heureux à tout moment, que nous gagnions ou perdions, je pense que ce n'est pas correct », expliquait Antonio Conte au sujet de ces sifflets des fans londoniens contre le Français.

Partir, mais pour aller où ?

Et comme l'indique The Athletic, le joueur a pris une décision : il veut partir. Il espère pouvoir quitter Tottenham dès cet été, et tant le milieu de terrain de 25 ans que le club estiment que c'est la meilleure solution pour les deux parties. Les Londoniens sont donc prêts à se séparer du joueur, mais forcément, trouver un preneur sera difficile. Notamment parce que le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2025, et qu'il a un salaire de presque un million d'euros mensuel.

Sans parler du fait que les Spurs voudront forcément récupérer une bonne partie des 65 millions d'euros déboursés pour ses services il n'y a pas si longtemps... Ces dernières semaines en Italie, on avait notamment évoqué l'option Roma, où il retrouverait José Mourinho. La rumeur Barça avait aussi été lancée de l'autre côté des Pyrénées. Plus qu'à attendre...