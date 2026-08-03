PSG : Liverpool dégaine une première offre à plus de 100 M€ pour Bradley Barcola

Après avoir vu Yan Diomandé filer du côté du Real Madrid, Liverpool a fait de Bradley Barcola sa priorité pour renforcer son secteur offensif et préparer la succession de Mohamed Salah. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’international français de 23 ans a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives en 49 rencontres, toutes compétitions confondues. Son refus de prolonger son contrat, qui expire en 2028, a conforté les Reds dans l’idée de tenter leur chance, même si le PSG réclamerait toujours 170 M€.

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L’ancien Lyonnais privilégierait un départ vers Liverpool en cas de transfert cet été, et des échanges ont déjà eu lieu entre les représentants du joueur et les dirigeants anglais. Le Paris Saint-Germain n’est plus totalement fermé à une vente, conscient de la volonté de son ailier de changer d’air après deux saisons où il a souvent dû se contenter d’un rôle secondaire lors des grands rendez-vous et forcément désireux d’obtenir plus de temps de jeu après une Coupe du Monde 2026 réussie, où il a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive.

Une première offre refusée

Ce lundi, les discussions officielles entre les deux clubs ont débuté, nous informe Fabrizio Romano. Liverpool a fait savoir qu’il avait lâché une première offre supérieure à 100 M€, un montant conséquent, mais encore très éloigné des exigences parisiennes. Les dirigeants des Reds espèrent toutefois que cette première proposition permettra de lancer de véritables négociations pour parvenir à un accord, bien que le dossier s’annonce donc particulièrement complexe pour l’équipe d’Andoni Iraola.

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Si Liverpool est prêt à réaliser un investissement majeur pour attirer Barcola au cœur de son nouveau projet, le PSG reste en position de force avec un joueur encore sous contrat pour deux saisons. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si les deux clubs parviennent à réduire un écart de valorisation qui reste, à ce stade, considérable. Pour le remplacer, les dirigeants franciliens ont déjà lâché une offre à l’Ajax Amsterdam pour recruter l’ailier de 21 ans, Mika Godts.